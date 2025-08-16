出会った瞬間にわかる！見た目は好印象でも“浮気しやすい男性”の特徴
「見た目は爽やかで誠実そう。でも、なぜか危険な香りがする…」そんな直感は、意外と当たっているもの。実は、初対面の会話や仕草の中には“浮気癖”を見抜くヒントが潜んでいるものです。そこで今回は、見た目は好印象でも“浮気しやすい男性”の特徴を紹介します。
自分の話より“あなたの情報”をやたら聞き出す
「彼氏はいるの？」「好きなタイプは？」など、出会って間もないのに恋愛観や好みを深く探ってくる男性は要注意。口説き慣れている傾向があり、女性の心に入り込むスピードも早めです。浮気癖のある男性は、この“距離の詰め方”が自然にできてしまう場合があります。
女性慣れした褒め方をサラッと口にする
「その髪型、すごく似合ってるね」など、パーソナルな褒め言葉を自然に言える男性は、普段から女性との接点が多い可能性大。もちろん褒め上手なだけのこともありますが、初対面から褒め言葉を連発して距離感を詰めてくる場合は、軽い関係を作ることに抵抗がないケースがあります。
スマホを手放さず通知を隠す
スマホを伏せて置いたり、通知が見えないように操作するなど、“プライベートを見せない”行動は、何か隠したいことを抱えているサインかも知れません。特に浮気経験のある男性は“女性にバレないための行動パターン”が身についていることが多く、無意識のうちにそういう仕草をします。
初対面で感じる「なんとなく危なそう」という直感は、過去の経験や観察力が働いたサイン。表面的な魅力に惑わされず、態度や言動から本質を見抜くことで、浮気性の男性に振り回されないようにしていきましょうね。
