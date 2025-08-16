紫 今、夏の終わりを描くバラード「八月の花火」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「八月の花火」を8月27日にリリースすることが発表された。

■最新曲「ウワサのあの子」MVは再生回数600万回に到達！

紫 今は、作詞・作曲のみならず、編曲も自ら手掛ける新世代クリエイター。4月にリリースされた最新曲「ウワサのあの子」は、国内のみならず海外でもバイラルし続け、MVの再生回数は早くも600万回に到達、TikTokでの総再生回数も1.5億回超えを記録している。

約4ヵ月ぶりとなる新曲「八月の花火」は、夏の終わりの切なさを描くバラード。SNSでは楽曲の一部がすでに投稿されており、「ウワサのあの子」以来となる新曲リリースに注目だ。

■配信シングル「八月の花火」ジャケット写真

■多方面で活躍する紫 今

一方、8月20日には、崎山蒼志、Mega Shinnosukeとともにコラボでの新曲「人生ゲーム」をリリース。9月1日に配信リリースされるILLITの新曲「時よ止まれ」に作詞提供することも発表されている。

8月16日・17日には、自身初となる『SUMMER SONIC』に出演（16日＝東京、17日＝大阪）。11月6日にはワンマンライブ『Backrooms Parade』を東京・代官山SPACE ODDにて開催する。

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今

DIGITAL SINGLE「人生ゲーム」

2025.08.27 ON SALE

紫 今

DIGITAL SINGLE「八月の花火」

紫 今 OFFICIAL SITE

https://mulasaki-ima.com/