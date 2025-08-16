元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が16日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）に出演。コンビ解散の裏話を語った。

「ロンドンブーツ1号2号」は6月24日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）の生放送で解散を電撃発表。3月に2人で食事に行ったといい、淳がその場で「一度屋号を下ろしてそれぞれ新しい挑戦をやってみようとなった」と説明した。

番組内で亮は、解散発表前の心境を振り返りながら、元相方の田村淳について「淳の性格として、止まってるのが本当に嫌いなの。これなんなん？っていう状態が凄く嫌な人なの。失敗しても前に行きたい。なんやったらめちゃめちゃ失敗したいくらい。やりたいことをやれないことがあの人は一番しんどい」と力説。

そんな淳の性格を理解していたため、解散を告げられた時も素直に受け入れられたという。一方で、自身の妻は「最初“え〜”って言ってたけど、徐々に説明して納得してくれて。最後は腕組みしてるくらいうなずき大きくなった」と笑いながら語っていた。