¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡³ÚÅ·Àï¤Ë²÷¾¡¤â¡Ä¥¹¥¿¥á¥óÊÑ¹¹¼¨º¶¡Öà²÷Ìþ´ïá¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·£¹¡½£µ¤Ç¾¡Íø¡£Ãù¶â¤ò¡Ö£²£±¡×¤È¤·¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£³¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£¡¡
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£²²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢ËüÇÈ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿åÌî¤âÃæµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¡£½øÈ×¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦Æâ¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£³²óÌµ»àËþÎÝ¡¢À¶µÜ¹¬¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡££µ²ó¤Ë¤âÀ¶µÜ¹¬¡¢ÌîÂ¼¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤ä¡¢¿åÌî¤Î£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦²ÃÆ£µ®¤¬¡¢Áö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¡££³²ó¤Þ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´¡¢£¶²ó¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£µ¡¢£¶¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢µö¤·¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£²ÅÀ¤À¤±¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢£¶²ó£¸°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£¸¾¡ÌÜ¡Ê£µÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë³ÚÅ·¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Öº£Æü¤Ï¡ØÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ÊºÇ¸å¤Ë¡ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¼èºà¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤È¤«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£µÙ¤Þ¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡£¥±¥¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£º£Æü¡¢Ã¯¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤«¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¤·¡×¤È£±£¶°ÂÂÇ¤Ç£¹ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÇÀþ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò»Ï¤á¤ë¾å¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤À¤±¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤ä¤é¡¢Èè¤ì¤ä¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¡£ÆâÉô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤·¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Êº£¸å¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ëà²÷Ìþ´ïá¡Ê¤«¤¤¤æ¤¡Ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÇØÃæ¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤¹·ò¹¯´ï¶ñ¤ò¼«¿È¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ò½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£