東京ドームで読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合が行われた１６日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）ではイースタン・リーグ公式戦が追悼試合として催された。

巨人は午後５時から、埼玉西武ライオンズと対戦。試合前には、長嶋さんの生涯を振り返る特別映像が流された。続いて、両チームの選手たちがベンチ前に整列。観客たちも立ち上がり、３３秒間の黙とうをささげた。

巨人の選手たちは、東京ドームと同様に、全員が長嶋さんの現役時代と同じ背番号３のユニホーム姿で試合に臨んだ。

自らも背番号３のユニホームを着用し、家族４人で来場した大田区の会社員男性（４７）は「長嶋さんは球団を超えた宝。この場に立ち会えて幸せです」と感無量の様子。調布市の会社員（４０）は「自宅から近いこの球場で、長嶋さんを送り出せることに不思議な巡り合わせを感じます」と話していた。

Ｇタウンでは、壁面に、長嶋さんの華麗なプレー写真を使用した装飾を施し、通路にはパネル写真４５点も展示している。Ｇタウンでのイースタン・リーグ今季最終戦となる９月２８日までの予定で、試合のない球場開放時にも見学できる。