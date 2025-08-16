「楽天５−９日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）

日本ハムは投打がかみ合い、快勝した。

二回に万波の適時二塁打、水野の犠飛で３点を先制。三回には清宮幸が犠飛を放ち、五回は野村と水野の適時打で３点を加えた。九回には水野が４号ソロ。中押し、ダメ押しと効果的に得点を重ねていった。

１６安打で９得点。新庄監督は「誰が打ったか分からない」と笑みを浮かべると、楽天・内攻略については「しっかりボールを打ちに行って一回、間というか受けて、打ち出しても間に合うよというような指示は打撃コーチが出しているだろうし。あとは八木さんがどういう指示を出したか聞いて下さい」と語った。

前夜は７安打で１得点だったが、この日は田宮が４安打、清宮幸が３安打、水野が４打点をマーク。指揮官は「一日で変われる選手が多い。誰を出しても『さあ、どんな活躍してくれるの？』って楽しみにできる試合が多い。ベンチに座らせる選手はあまりいない。みんなメラメラしていると思うから、それがいい結果につながっていると思う」と、チーム内競争で成長した選手への信頼を口にした。

ペナントレースはソフトバンクとの一騎打ちとなっているが、まだ３６試合ある。「明日はずっと出てる選手、体の張りとかも出てきているので、きょうと明日、休ませるメンバーを考えたい。けがにつながるから」。厚さを増した選手層を生かし、チーム一丸で勝利を重ねていく。