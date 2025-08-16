◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

横浜ＦＭが清水に３―１で快勝した。

立ち上がりは清水に押し込まれる展開が続いたが、前半１６分にＣＫの流れから、右からのＤＦ加藤のクロスを復帰後初先発だったＤＦ角田が右足で合わせて先制点を奪った。角田にとってはＪ１初ゴールだった。

さらに同２９分には、自陣から縦へのパスで相手を崩し、最後はＭＦ渡辺のスルーパスにＦＷデイビッドが抜け出し、左足シュートをゴール右に流し込んだ。

後半は相手に押し込まれる展開が続いたが、後半３５分にＭＦクルードの縦パスに抜け出したＦＷ谷村が冷静に左足シュートを流し込んで３点目。後半終了間際に失点したが、前半戦は２―０から逆転負けを喫した相手に大きな勝利をつかんだ。大島秀夫監督は「アウェーの中、多くのサポーターが来てくれて、本当に背中を押してくれた。最後まで粘り強く、我慢強くチームとして戦えたことが、得点につながった。これが一つのベースというか、スタートのところなのかなと思います」と振り返った。

Ｊ１残留圏内の１７位湘南が引き分けたため、１７位浮上とはならなかったが、勝ち点１差に迫った。新加入組が奪った３得点にも「ディーンについては、何よりも結果で示してくれたと思いますし、彼の良さの動き出し、フィニッシュの精度をデビュー戦で出せたのはチームとしても大きい。守備で苦労しましたけど、全員でカバーして、いい形で取らせられたチームの得点。（谷村）海那も外されて、色々な思いがあったと思いますし、その思いを乗せたゴールだと思う。いい競争が生まれて、チームがまた前に進んでいけるかな」とうなずいた。