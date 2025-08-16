◆パ・リーグ 楽天５―９日本ハム（１６日・楽天モバイル）

８月１３日に初の１軍昇格を果たした楽天・泰勝利投手が、８回に５番手で登板。プロ初の１軍マウンドで先頭打者を空振り三振に抑えたが、その後３安打を浴び、失策も絡んで１失点（自責０）。最速１５２キロの４年目左腕は「マウンドいくときにすごく声援があったので、これが１軍か、と。緊張感もありました」と振り返った。先頭打者に対して「真っすぐが強みなので、どこまで通用するのかが気になって」と、６球すべて直球で空振り三振。その後３安打されたことには「空振りをしても２球目には上からしっかりたたいてくるというか、強い打球で間を抜けるような打球を打ってくる。同じ空振りはしてくれない」と１軍レベルを肌で実感。次回登板に生かしていく。

２３年３月に左肘のトミージョン手術を受けて、昨季に実戦復帰。今季の２軍では主にクローザーを務め、２７セーブを挙げてきた。三木監督は「初めて１軍のマウンドに上がって、彼自身がいろいろ感じながら今後に向けて、というところが大きいと思う。チームの力になれるピッチャー、結果を残せるピッチャーになってほしい」と期待を寄せた。