【広島】新井監督「うれしそうな表情が印象的でした」森下暢仁が６４日ぶり６勝目／一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―３ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）
広島は、球団７年ぶりとなる助っ人のアベック弾で連敗を止めた。６回１死からモンテロが勝ち越し６号ソロを放ち、２死一塁から代打・ファビアンが１３号２ラン。１８年５月５日のヤクルト戦（神宮）でエルドレッド、バティスタが放って以来の助っ人競演。６回２失点と粘投した森下は、６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来６４日ぶりの６勝目を手にした。
新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。
―チームの勝ちも大きいが森下投手が勝利投手になったことも大きい
「もちろん。２か月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人も苦しかったと思うし、みんな何とか勝ちを、と思っていたと思う。あのホームランが出たとき、ベンチもすごい盛り上がったし、森下のうれしそうな表情が印象的でした」
―立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った
「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから、味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」
―６回はモンテロの後、ベンチスタートのファビアンが代打で
「休養を兼ねてというか、あとは森下が投げるということもあって、守備から入りたいというのもあった。で、キク（菊池）とアキ（秋山）のベテランの力を借りました」
―助っ人のアベック弾は７年ぶりだった
「誰以来？」
―エルドレッドとバティスタ
「二人とも、すごくいい場面でいいホームランを打ってくれたと思います」
―ファビアン選手は状態を落としていた時期もあった
「やっぱり日本の夏って初めてだと思うし、広島は暑いから。調子というより、ちょっと疲れが。疲労からくるものかなと感じていたけど。でも、今日は一振りで、あんないいホームランを。ナイスバッティングでした」
―リリーフ陣も粘った
「あそこ（２点差に詰め寄られた７回１死一、三塁で登板した）栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、あそこで栗林がよく止めてくれたと思います」