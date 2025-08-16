◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―３ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）

広島は、球団７年ぶりとなる助っ人のアベック弾で連敗を止めた。６回１死からモンテロが勝ち越し６号ソロを放ち、２死一塁から代打・ファビアンが１３号２ラン。１８年５月５日のヤクルト戦（神宮）でエルドレッド、バティスタが放って以来の助っ人競演。６回２失点と粘投した森下は、６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来６４日ぶりの６勝目を手にした。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―チームの勝ちも大きいが森下投手が勝利投手になったことも大きい

「もちろん。２か月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人も苦しかったと思うし、みんな何とか勝ちを、と思っていたと思う。あのホームランが出たとき、ベンチもすごい盛り上がったし、森下のうれしそうな表情が印象的でした」

―立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った

「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから、味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」

―６回はモンテロの後、ベンチスタートのファビアンが代打で

「休養を兼ねてというか、あとは森下が投げるということもあって、守備から入りたいというのもあった。で、キク（菊池）とアキ（秋山）のベテランの力を借りました」

―助っ人のアベック弾は７年ぶりだった

「誰以来？」

―エルドレッドとバティスタ

「二人とも、すごくいい場面でいいホームランを打ってくれたと思います」

―ファビアン選手は状態を落としていた時期もあった

「やっぱり日本の夏って初めてだと思うし、広島は暑いから。調子というより、ちょっと疲れが。疲労からくるものかなと感じていたけど。でも、今日は一振りで、あんないいホームランを。ナイスバッティングでした」

―リリーフ陣も粘った

「あそこ（２点差に詰め寄られた７回１死一、三塁で登板した）栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、あそこで栗林がよく止めてくれたと思います」