アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんが13日、死去した。53歳。2023年8月に膵（すい）臓がんと診断され、闘病していたという。所属事務所が公式サイトで公表した。訃報を受け、アニメ「ポケモン」シリーズで共演した声優の松本梨香が櫻井さんを追悼した。

櫻井さんの所属事務所は「櫻井智は2023年8月に膵臓がんと診断され、余命1年との宣告を受けました」と明らかにし、「抗がん剤治療や放射線治療等を行い、懸命に治療と向き合って来ましたが、2025年8月4日に容態が悪化し緊急入院となり、8月13日の未明に永眠となりました」と報告した。

櫻井さんは今月10日にXを通じ、体調不良のため、17日のライブを中止すると発表していた。

櫻井さんはアニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役でブレイク。「怪盗セイント・テール」羽丘芽美 / 怪盗セイント・テール役、「るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―」巻町操役など多くの人気作に出演した。声優としてだけではなく、歌手、女優としても活躍した。16年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」と引退を発表したが、19年に活動を再開。近年は「ポケットモンスター」シロナ役で人気を博していた。

「ポケモン」シリーズで主人公サトシ役を演じた松本は自身のXを更新。櫻井さんとの思い出について「智ちゃんが音響監督に沢山だめ出しされて、シロナさんの役で悩んでいた時、「大丈夫、ちゃんとシロナになってるし、どう転んでも智ちゃんしかやれない役なんだから、これが私！ってけつまくって堂々やっちゃえ」と背中おしたつもりで言ったのが最後になってしまった。また会えると信じていたのに…」と悲しみを吐露。早すぎる別れを惜しんだ。