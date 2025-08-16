UNDERSON UNDERSONとジェラート ピケ オムが初コラボ♡和紙素材の5アイテム発売

天然由来の和紙素材で健やかな肌を叶える〈UNDERSON UNDERSON〉が、人気ルームウェアブランド〈GELATO PIQUE HOMME〉と夢のコラボを実現。8月8日(金)から直営店・公式オンラインで発売される全5型は、ベアモチーフや高機能パイルなど、大人のくつろぎ時間をより心地よく彩るラインナップです。UVカット・抗菌・防臭性など機能面も充実し、秋口まで快適に着こなせるデザインに仕上がっています。

和紙素材が叶える快適ルームウェア

今回のコラボアイテムはすべて和紙素材を使用。

UVカット・抗菌・防臭性を兼ね備えたパイルプルオーバー（19,800円／ミント・ダークグレー／M,L）とパイルハーフパンツ（17,600円／同カラー・同サイズ）は、残暑の季節も爽やかに着用可能。

ベアのサガラ刺繍やダブルネームロゴが、ナチュラルな中に遊び心を添えています。

【Green Parks×ハイキュー!!】烏野＆音駒カラーで楽しむ限定服

秋を感じるベアプリントシリーズ

絵画調のベアプリントが目を引くベアプリントプルオーバー（19,800円／アイボリー・ベージュ／M,L）と、同柄のベアプリントハーフパンツ（18,700円／同カラー・同サイズ）は、吸放湿性に優れた和紙天竺でしなやかな着心地。

おそろいで揃えれば、リラックスタイムもスタイリッシュに。優しい風合いが秋の訪れを感じさせます。

ギフトにも◎総柄ボクサーパンツ

抗菌・防臭、吸水・速乾性に優れた和紙天竺を使用した総柄ボクサーパンツ（6,490円／ベージュ・ミント・ダークグレー／S,M,L）は、同柄パッケージ入りでギフトにもおすすめ。

ウエストのダブルネームロゴが特別感をプラスし、デザインと機能性を両立したアイテムです。

心地よさとデザインを両立した5アイテム

〈UNDERSON UNDERSON〉と〈GELATO PIQUE HOMME〉のコラボは、和紙素材の快適さと大人可愛いデザインを融合した特別なラインナップ。

パイルや天竺など素材の魅力を活かし、秋口まで長く愛用できる全5型は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

この機会に、上質な肌触りと遊び心あるデザインをぜひ体感してみてください♡