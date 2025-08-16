※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻を精神的に追い詰めた夫は謝罪し、「また傷つけられたら即離婚」という条件付きで関係修復を受け入れてもらいます。贖罪の意味を込めて新居建設を計画するが、その担当スタッフと不適切な関係に。出産後、病院を訪れた夫に、妻は離婚届を出したことと裏切りの証拠があることを伝えます。義母が現れ、涙ながらに妻へ謝罪。夫は離婚話を勝手に進めるなと憤るが、妻と義母は新築計画も既に知っていたのです。ローン返済と同時の離婚に「人の心がないのか」と怒鳴る夫に、ついに義母の怒りが爆発します。



■人の心がないのはどっち!?

■最後のチャンスを潰すだけでなく…さらに傷つけた■実母からも見放され…妻は一度、夫を許そうと決めた――にもかかわらず、夫はその最後のチャンスを自ら台無しにし、ついには裏切り行為にまで手を染めてしまったのです。しかも発覚すれば逆ギレ。もはや「裏切り」という言葉では足りないほどの行為でした。そんな夫を見限った義母は、ついに「もう親子の縁を切る」と突き放します。こうして夫は、本来であれば、我が子が誕生したという幸せな日に、自分の家族からも見放されるという結末を迎えました。それでもなお「誰も俺の気持ちをわかってくれない」と被害者のように振る舞うその姿は、もはや信じがたいですね…。(まるき八郎)