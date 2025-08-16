◇明治安田J1リーグ第26節 川崎F1―1新潟（2025年8月16日 デンカビッグスワンスタジアム）

8位・川崎Fは敵地で最下位に沈む新潟と1―1で引き分けた。前節で今季初の2連敗を喫していた川崎Fに対し、新潟は6連敗中とどちらも負けられない一戦。開始7分に先制を許すと、相手にペースを握られて押し込まれる展開が続いたが、前半アディショナルタイムにMF伊藤が同点弾。左CKのこぼれ球をファーサイドで拾うと、ゴール左隅にグラウンダーの一撃を叩き込んだ。

「最初は左足でシュートを考えたが、相手もちょっとずらして（右足で）股を狙って決めた」と伊藤。前節9日の福岡戦は退場者が出た影響で前半17分に戦術的な対応で交代を余儀なくされた。チームも2―5で敗れて消化不良の状態で終わったが、この日は先制を許した中で右サイドから再三好機に絡んだ。後半に入っても好クロスで決定機を重ねたが、2点目が遠かった。

後半42分には加入1年目のDF野田と2年目のFW神田という静岡学園コンビを投入。野田は伊藤に代わるJ1初出場を果たし、右サイドに入って積極的なプレーを見せたが、ゴールにはつながらず勝ち点1に終わった。

「ああいう時間帯で追いついたら逆転する流れ。そこで勝ち切れないあたりが、今の自分たちにちょっと足りない部分」と伊藤。長谷部監督も「（試合の）入りが悪かった。やられたくないプレーを相手にされて、いいところなく失点をしてしまった」と渋い表情を見せた。6連敗していた新潟と引き分け、3試合連続で白星なしで上位と差が開き「自分たちの置かれている立場としては非常に苦しい勝ち点1。勝ちたかった」と漏らした。