¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬¼«¿ÈºÇÄ¹¤Î£¹²ó¤òÅê¤²¡¢£²°ÂÂÇ£±£±Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢£±·³¤«¤é£³·³¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Á´Áª¼ê¤¬±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¡Ö£³¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ×¤ó¤À»î¹ç¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡£¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ËÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¡££µ²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£µ²ó£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î£¹Æü¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥öÃ«¡Ë¤Ë¿¨¤ì¡ÖÁ°²ó¤Ï£µ¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â£µ²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤ÊÌòÌÜ¤À¤«¤é£µ²ó¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£µ²óÅê¤²¤¿¡£Éé¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ä¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤µ¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÙ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤·¤Ã¤«¤êÄ©Àï¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±¦ÏÓ¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£º£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò£±·³¤Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢µå¿ô¤òÄ´À°¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ£±·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£