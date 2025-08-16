◇明治安田J1リーグ第26節 横浜M3―1清水（2025年8月16日 IAIスタジアム日本平）

清水はホーム・アイスタでは今季初となる3失点で横浜Mに敗れた。

降格圏脱出を狙う横浜Mの攻撃に守備陣が翻弄（ほんろう）。秋葉忠宏監督（49）は「今季最多のサポーターが来てくれた中であまりにも安い失点だった。3点取られたら勝てない。セオリーを守らずに3点あっさりと失点した。もう一度、かなり見直さないといけない」と語気を強めた。

前半16分、左CKの流れからDF角田涼太朗（26）に決められて先制点を許すと、同29分にもFWディーン・デイビッド（29）にDFラインを突破されて失点した。

後半開始に3枚代えで反攻に出たが、同35分にFW谷村海那（27）に簡単に裏に抜け出されて追加点を決められた。同45分には途中出場のFW北川航也（29）が1点を返したが、反撃もここまでだった。

3失点は第23節の町田戦以来。ホーム扱いだった国立競技場で行われた第14節の名古屋戦で0―3で敗れたが、アイスタでは今季初の大量失点を喫した。前節は広島に0―0で引き分けただけに、指揮官は「（前節）あれだけ良い守備ができながら、基本を怠ってはこういう失点になる。継続できないと本当の力とはいえないし、（広島に0―3で敗れた）天皇杯のようなザルのような守備になったら勝てない。ホームでこんな失点はあり得ない」と厳しく指摘していた。