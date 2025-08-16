櫻井智さん『ポケモン』シロナ役は宝物 サトシと激闘で松本梨香が追悼「また会えると信じていたのに…」
声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。53歳。公式Xと所属事務所より発表された。近年はアニメ『ポケットモンスター』の人気キャラ・シロナ役を担当し注目を浴びたが、今回の訃報を受け、同作の主人公・サトシ役の松本梨香が、自身のXを更新し、アフレコの思い出とともに追悼した。
【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智さんの最新グラビア
2022年放送のアニメ『ポケットモンスター』では、ポケモンバトル最強のトレーナーを決める大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス」準決勝で、その後の世界チャンピオンとなるサトシと対戦したシロナ。シロナはシンオウ地方のチャンピオンで、アニメ・ゲームともにファンの間では作品屈指の人気キャラとなっている。
櫻井さんは過去シリーズから9年ぶりにシロナ役を続投しており、発表時は大きな話題となった。ORICON NEWSのインタビューで、同役について「久しぶりに演じたのですが、それまで心のどこかで「もう、シロナはアニメに出ないのかな？」と思っていたので、シロナの再登場は本当にうれしかったです。私はコハルのお母さんも演じているのですが、収録の帰り際に監督さんから「シロナが再び登場するので、よろしくお願いします」と聞いた時、「やったー！」と思わず言葉が出てしまうほどでした」と歓喜。
多くの作品に出演しているが「自分が演じた役は、この作品に限らず特別な思いが入ります。その中でもテレビアニメ『ポケットモンスター』は、どの年代の方々にも愛されて、特に子どもたちの成長過程で必ず触れる作品だと思っています。甥っ子や姪っ子たちが「ポケモン！ ポケモン！」と楽しむ姿を間近で見てきたので、作品に関われていることだけでも役者として宝物ですし、みんなに愛されているシロナを再び演じることができて、とても光栄です」と喜んでいた。
今回の訃報に『ポケモン』サトシ役の松本梨香は自身のXを更新し「智ちゃんが音響監督に沢山だめ出しされて、シロナさんの役で悩んでいた時、『大丈夫、ちゃんとシロナになってるし、どう転んでも智ちゃんしかやれない役なんだから、これが私！ってけつまくって堂々やっちゃえ』と背中おしたつもりで言ったのが最後になってしまった。また会えると信じていたのに…」と突然の別れを惜しんだ。
櫻井さんの訃報については公式Xで「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」と伝えられている。
櫻井さんは1987年に3人組アイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、『マクロス7』ミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『るろうに剣心』巻町操役をはじめ、多数のアニメに出演し、洋画の吹き替えなどでも活躍したが、2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」「声優として演じていて私自身がそのような変化に耐えられず」と、突然の引退を発表した。
その後、2019年に活動を再開。人気アニメ『ポケットモンスター』では人気キャラクター・シロナ役を担当し、大きな話題となった。
