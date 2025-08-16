北野瑠華が地上波連続ドラマ初主演で挑むちょっぴりエッチなラブコメディー『グラぱらっ！』（ABCテレビにて毎週日曜深夜0時10分放送）

【第5話で話題となった入浴シーン】

さくら（北野瑠華）、あゆ（橋本梨菜）、そしてチコ（矢野ななか）も参戦する『ミスフランク』ファイナルの選考がスタート。序盤は伸び悩んでいたさくらだが、忍（押田岳）の提案で始めた料理配信が話題となり、一躍ランキング上位に躍り出る。

一方で、ランキングが最下位となってしまい失意のチコ。そんなチコに高額投げ銭と引き換えに体の関係を求めるムーたん（西洋亮）の毒牙が迫っていた。

【柄にもないセクシーな下着を着るチコ】

【出演】

葛木さくら 北野瑠華

隅田忍 押田岳

椎名あゆ 橋本梨菜

チコ 矢野ななか

ムーたん 西洋亮

矢野正樹 木村伊吹

花田さおり 二瓶有加

渡辺 宮崎隼人

逢坂みお 永尾まりや ※逢 のしんにょうは点ひとつです

【第６話あらすじ】

さくら（北野瑠華）とギャル系人気グラドルあゆ（橋本梨菜）、そして３０万人超えフォロワーを誇るチコ（矢野ななか）らが選出された『ミスフランク』ファイナルの選考がスタート。写真投票ではチコが知名度を生かしてダントツ１位に。一方で、得票数が伸び悩むさくら。忍は（押田岳）はさくらの特技を生かした「料理配信企画」で、得票数の盛り返しを図ることに。

さくらの料理配信は、たどたどしいながらも、さくらの魅力を引き出すことに奏功し、ライブ配信中のコメントも大盛り上がり。投げ銭と得票数を順調に伸ばし、一気にランキングは２位へと躍進する。一方で、さくらは得票数が伸び悩み始めたチコのことを心配していた。忍も手助けをしようとチコに声をかけるのだが…。

そんな中、ランキング最下位だったあゆが、いきなり1位に躍り出る。あゆは、高額投げ銭でランキングを押し上げる大地主の御曹司・ムーたん（西洋亮）に自ら近づき、体の関係を持つことで1位になる金額を投げ銭する約束を取り付けていたのだ。

一方で、女優として活躍しながらもグラビアの仕事も続けていたみお（永尾まりや）は、撮影スタジオで、さおり（二瓶有加）と再会する。３年前に『ミスフランク』のグランプリを獲得し大手事務所に移籍、順風満帆に見えていたさおりだが、グラビアの仕事に対して人知れず苦悩しており、みおにその胸の内を明かすのだった。

あゆに代わって最下位になったのはチコ。落ち込みながらも健気にライブ配信を頑張るのだが、心無いコメントに対してつい失言してしまう。コメント欄には失望のコメントが並び、同接数はみるみる激減、チコは傷心する。そして、これまで数々のグラドルたちを毒牙にかけてきたムーたんが、チコに近づき始めていた…。

ABCテレビ『グラぱらっ！』は、毎週日曜深夜0時10分放送。TVerで見逃し配信 DMM TVでは独占見放題配信！８月17日（日）は、放送時間変更の場合あり。