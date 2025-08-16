ブライトン三笘薫がフルアム戦のスタメン入り！ ２シーズン連続のプレミア開幕ゴールなるか
現地８月16日に開催されるプレミアリーグの第１節で、日本代表MFの三笘薫が所属するブライトンは、ホームでフルアムと対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、ブライトン４シーズン目を迎える三笘が先発に名を連ねた。
28歳の日本人アタッカーは昨季、リーグ戦36試合の出場で10ゴールをマークし、日本人初のプレミア２桁得点を達成。またダニー・ウェルベックと並び、チームのトップスコアラーにも輝いた。
昨季は第１節のエバートン戦でいきなりゴールを決めた三笘。２シーズン連続の開幕ゴールなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
