ハロー！ プロジェクトの所属グループと研修生が総出演する「ハロ！ コン２０２５」が１６日、千葉・ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで行われ、「モーニング娘。’２５」（北川莉央は欠席）、「アンジュルム」、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」、「つばきファクトリー」、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」、「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」、「ロージークロニクル」の７組６５名と、ハロプロ研修生１６名が登場した。

公演では、各グループが新曲や代表曲で会場を盛り上げたほか、シャッフルユニットによるパフォーマンスもあり、「モーニング娘。’２５」のサブリーダー牧野真莉愛は「たくさんのグループが集まるハロー！ プロジェクトのコンサートは伝統だ」と胸を張った。

さらに、ハロプロ研修生の昇格メンバーの発表も行われた。長野桃羽は「アンジュルム」へ、西村乙輝は「つばきファクトリー」へ加入する。

６月に「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」に加入した林仁愛も含め、この夏、３人の研修生がグループ昇格を果たした。長野と西村は「一緒に闘ってきたメンバーだから、すごいうれしい」と涙ぐみ、林は「たくさん活躍できるように頑張りたい」と意気込んだ。

また、「ハロー！ プロジェクト新メンバーオーディション２０２５」の開催も発表。合格者はハロー！ プロジェクトのいずれかのグループへ加入が予定される。応募期間は、本日から１０月１日午前１０時までだ。