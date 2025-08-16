広瀬すず、心許す人気アーティストとの交流明かす「すべてを赤裸々に」
【モデルプレス＝2025/08/16】16日放送の女優の広瀬すずがパーソナリティを務める『広瀬すずの「よはくじかん」』（土曜15時30分〜）にシンガーソングライターのあいみょんが出演。2人が初めて会った時のエピソードを振り返った。
2人は広瀬が紅組司会を務めた『第69回NHK紅白歌合戦』（2018年）で共演。「紅白」のオープニング撮影が初対面だったと振り返り、以降交流が続いている2人はお互いに「みょん」「すず」と愛称で呼び合う仲だという。広瀬から見た初対面のあいみょんは「クールな、かっこいい感じ」「『独特の自分の世界を持っているのかな？』みたいな」と当時の印象を回顧。それに対し、あいみょんは、「普段人見知りせえへんねんけど、めちゃくちゃ人見知りちゃって、めっちゃ珍しく」と普段と全く違う様子で過ごしたと明かした。
その後共通の知り合いもいたこともあり、友人を交えて食事に出かけたという2人。あいみょんは「今でも思うけどあの焼き肉、私なんか忘れられなくて」「信じられへんこといっぱい喋ったよな？」と振り返った。広瀬も「すべてを赤裸々に」と初の食事にもかかわらず打ち解け合ったと話した。
また、2人で出かけることはないものの、今では友人を交えて食事をする機会があるという。広瀬が「他の友達と飲んでる時に『あいみょん何してるかな』」と誘うこともあるそう。あいみょんも「大体すずが『みょん何してるの？』」と誘ってくれると嬉しそうに明かした。
広瀬も「呼びたい、喋れる人って、共通がいなさすぎてあいみょんしかいない」とあいみょんに心を許していると語っていた。（modelpress編集部）
【写真】広瀬すず、心許す人気アーティスト
