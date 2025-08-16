観月ありさが自身のInstagramにて、深田恭子との2ショット写真を公開した。

写真＆動画：観月ありさ＆深田恭子の仲睦まじい2ショット！ふたりが一緒に歌ったという「TOO SHY SHY BOY!（TK SONG MAFIA MIX）」MV

■観月ありさ「お久しぶりに恭ちゃん登場」と喜び2ショット公開

観月ありさのドラマ終わりに駆けつけたという深田恭子。

「お互いお仕事が忙しく。かなり久しぶりにお会い出来たのだけど。相変わらず美しく可憐で可愛らしい恭ちゃんです」とかわいい“妹”にメロメロっぷりな観月ありさ。

「撮影終わりでスッピンなのにもかかわらず。この可愛さ」と2ショット写真の深田恭子がスッピンであることを明かした。

さらに、「私のTOOSHYSHYBOYが大好きと言ってくれる恭ちゃんと一緒にTOOSHY歌えて嬉しかった」「近況のお話しもできたし。素敵な時間を過ごせました。また一緒にお仕事もしたいね」とハートの絵文字を用いながら、喜びいっぱいのメッセージを綴っている。

■甘え上手な深キョン！「お願いすると歌ってくれたりする優しいあり姉」

そして、深田恭子も同じ2ショット写真を自身のInstagramにて投稿し、「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました」と喜びを報告。

「いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です。今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした」と明かしながら、「私はありちゃんのTOO SHY SHY BOY!が青春です。お願いすると歌ってくれたりする優しいあり姉なのです」と頼もしい観月だからこそ、ついつい甘えたくなる深田、そんなふたりの和気あいあいとした様子が微笑ましい投稿となっている。