「220円の商品かな、、」→ なんと110円！【セリア】1つあると便利♡「トートバッグ」

お値段以上に可愛い！ と思わず声をあげたくなる、110円のトートバッグが【セリア】に登場中。お散歩や買い物など、日常のちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズ感なので、持っていて損なしと言えそうです。さりげなく旬を感じさせる素材やデザインも魅力で、持つだけでコーデのワンポイントに。見つけたら即カゴINしたくなるかも。

中身の見えるメッシュ素材がおしゃれ

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

夏の抜け感コーデにぴったりな、メッシュ素材のトートバッグ。メッシュは片面のみなので、見せたいときはあえて表に、隠したいときは裏側にと使い分け可能です。中身がさりげなく透けることで、コーデに軽やかさと遊び心をプラス。推しグッズを見せて持ち歩いたり、夏アイテムを詰めてビーチやフェスに持って行くのもおすすめです。

麻のようなニュアンスと柔らかさが魅力

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

シンプルだからこそ使いやすい、無地の紺色トートバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「麻のような手触りと透け感があって、レーヨンの柔らかさも備えた小ぶりなバッグ」とのことで、ナチュラルな風合いが魅力です。落ち着いたカラーであらゆるコーデに馴染みやすく、ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍の予感。お気に入りのチャームや柄スカーフをプラスするアレンジもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：Anne.M