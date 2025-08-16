待ってましたーーーッ！！【ミスド】55周年おめでとう♡「最新ドーナツ」に注目

販売時間に行列ができるほど人気のバズり商品がたびたび話題になっている【ミスタードーナツ】から、55周年を記念した「新作ドーナツ」が登場！ 懐かしい味わいが魅力の期間限定商品をピックアップしました。

懐かしおいしい！「ニューホームカット」

8/6より期間限定で販売が開始したのは、ミスタードーナツの創業55周年を記念した新作ドーナツ「ニューホームカット」です。公式サイトによると、創業当時に販売されていた「ホームカット」を「くちどけのよさと味わい」にこだわり、リニューアルさせたのだそう。定番の「ハニー」・ゴールデンをトッピングした「バタークランチ」・香りのよい「メープル」・食べ応えのある「あんバター」と4種類の味を楽しむことができます。さらに、オプションとして卵とバニラが香る「オリジナル」・「シナモン」の2種類がラインアップされています。

ぜいたくすぎっ！「ニューホームカット あんバター」

@hifumi4さんのイチオシは、ふわっとくちどけのよい生地に、北海道産あずきとバターフィリングをサンドした「あんバター」。生地は「しっとり、ややさっくり」とした食感で、とろっと優しい味わいの粒あんと、コクと塩気のあるバターフィリングがマッチしているそう。シュー生地のようにも見えますが、しっとり・さっくりとのことなので、これまでにはない食感が期待できそうです。

ハマりそう！「ニューホームカット シナモン」

シンプルでちょっぴりレトロな見た目がどこか懐かしいこちらは、ニューホームカットのシナモン。オプションアイテムとして販売されているため、取り扱いのない店舗もあるそう。@hifumi4さんいわく「シナモン」と「生姜」の香りが感じられて、シュガーがたっぷりと散りばめられているのだとか。シナモン好きは、ハマってしまいそうな1品です。

どれにする！？

シンプルに食べたいなら「ハニー」や「オリジナル」、満足度高めなら「あんバター」などその時の気分や好みに合わせて選べそうな「ニューホームカット」。2026年2月下旬まで販売予定とのことなので、いろいろな味を食べ比べてお気に入りを見つけてみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A