16日に行なわれたプレミアリーグ開幕節で、リヴァプールは本拠地アンフィールドでボーンマスと対戦し、4-2で勝利した。



リヴァプールはスタメンの前線に、プレミアデビューとなったウーゴ・エキティケとフロリアン・ヴィルツを採用。37分に奪った先制点は彼らの好連係から生まれている。



エキティケが低い位置でボールを保持すると、アレクシス・マックアリスターのパスを受けて巧みなコントロールからフィニッシュ。



ヴィルツは直接的なプレーにこそ絡んでいないものの、前線から落ちてくることでエキティケが飛び出すスペースを作り出した。



コミュニティーシールドに続くゴールで調子を維持するエキティケと合流早々からハイパフォーマンスを披露するヴィルツ。この2人のコンビネーションが深まれば、リヴァプールの新たな武器となるだろう。



