バイエルン、シャビ・シモンズ獲得レースに参戦するもすでに獲得不可能と現地メディア 選手はチェルシー移籍のみを固く決意へ
オランダの逸材はチェルシーのみを希望しているようだ。
『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは22歳のオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得についてライプツィヒに問い合わせたが、すでに獲得は不可能になっているという。
パリ・サンジェルマンの下部組織であるシャビ・シモンズは2022年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまではPSVやライプツィヒへのレンタル移籍で経験を積むことに。ライプツィヒで圧巻の活躍を見せると、今冬には最大8000万ユーロの移籍金でライプツィヒへの完全移籍を決断。昨季もブンデスリーガ25試合に先発出場し、10ゴール7アシストと躍動していた。
去就が注目されているシャビ・シモンズだが果たして今夏の移籍市場でチェルシー入りを果たすことはできるのだろうか。
THAT Xavi Simons goal #EURO2024 pic.twitter.com/v3Oe4jfzP7— UEFA EURO (@UEFAEURO) July 10, 2025