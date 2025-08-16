元ワトフォードFWトロイ・ディーニー氏はジャック・グリーリッシュへの期待感を英『THE Sun』にて語った。



ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティで居場所をなくし、今夏の去就が注目されていたグリーリッシュはエヴァートンへのレンタル移籍が決まった。



キャリアを復活させるためグリーリッシュにとっては重要な1年になるが、ディーニー氏はエヴァートン指揮官デイビッド・モイーズの下であれば、輝きを取り戻せると期待を寄せる。





「モイーズは、こうした選手たちを解き放つことに長けている。彼は守備重視の監督かもしれないが、堅実な基盤の中にこうした逸材を抱えるという実績がある。エヴァートンのスティーヴン・ピーナールやウェストハムのルーカス・パケタを思い浮かべてほしい」さらに同氏は来年W杯が控えているということもグリーリッシュのモチベーションに大きく影響すると語っており、「イングランド代表の座を取り戻す絶好のチャンスを手にした」と、エヴァートンでの新たなチャレンジはキャリアを再び軌道に乗せるきっかけになると考えている。今シーズンより本拠地をグディソン・パークからブラムリー・ムーア・ドックに建設された新スタジアムへと移し、新時代を迎えるエヴァートン。グリーリッシュは「歴史と新しい思い出を作り、エヴァートンの真のヒーローになるチャンスもある」とディーニー氏は太鼓判を押す。エヴァートンの開幕戦の相手は日本代表MF田中碧が所属するリーズ。アウェイでの試合とはいえ昇格組との戦いは勝利したいところ。モイーズは「ここ数日彼を見ているけど、最高の状態だ。コンディションも良好だ」と英『Daily Mail』にて語っており、開幕戦でのグリーリッシュのデビューを示唆した。出場時間を確保し、再びピッチで輝き放つ姿が期待されるグリーリッシュはエヴァートンで復活できるか、注目だ。