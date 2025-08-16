『放送局占拠』”武蔵（櫻井翔）の闇”、黒幕判明 視聴者騒然「嘘だろ？」「何してんのやーっ！」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第6話が、16日に放送された。
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武蔵の義弟で刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）が、武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」になった理由は、恋人だった神津風花の無念を晴らすためだった。5年前の「鎌鼬事件」で報道記者・安室光流・白石純恋殺害の罪を着せられ、自ら命を絶った風花。事件の隠蔽をのっぺらぼうに依頼し、風花を殺人犯に仕立てた真犯人は、屋代圭吾（高橋克典）だった。
さらに、伊吹は「番組が盛り上がるのはこれからですよ」と口角を上げた。
黒幕の正体に視聴者からは「屋代ぉぉぉーー！」「でも、まだ本当の黒幕じゃないよね？」「何してんのやーっ！」「おいおいおいおいおいおい！」「嘘だろ？」といった声が寄せられている。
