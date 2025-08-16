口座に入金したのに「未払い」スマホ通信が停止した理由は？【ママリ】

携帯料金を滞納していたものの、「昨日、支払いを済ませた」と言う女性客。しかし、支払いをした以降も電波はつながらないままだと言います。いったいなぜなのでしょうか。過去に配信し反響があったものを再編成しています。はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)さんの作品『携帯料金の滞納について説明した話』第2話をどうぞごらんください。

1人の女性客が「携帯電話の電波が入らない」と言って携帯ショップに来店しました。よく話を聞けば、携帯料金の支払いが滞っていたようです。しかし女性客は後から支払いを済ませたと言っています。ではいったい、どうして携帯電話がつながらないのでしょうか。

©harapekomonrrow

女性客に話を聞いたところ、「昨日、銀行口座に入金した」と言うことでした。しかし、情報照会をしても、支払われた履歴はありません…。いったいどうして未払いのままになってしまっているのでしょうか。



※この漫画は事実を元にしたフィクションです。実在する人物や団体とは無関係です

