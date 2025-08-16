【キーウ＝蒔田一彦】１５日の米露首脳会談を受け、ロシアによる侵略が続くウクライナの市民からは、停戦実現が見通せない現状が変わらないことへの失望や憤りの声が聞かれた。

米露首脳会談が終わったのはキーウ時間の１６日未明だった。学生のミハイロ・オストロフスキーさん（２２）は、会談の結果を知るために徹夜してニュースをチェックしていたという。「トランプ大統領には期待していたが、停戦が実現せずガッカリした。結局何も変わらず、ロシアによる攻撃が明日からも続くだけだ」と顔を曇らせた。

軍人の夫と２年ぶりに会うために南部オデーサからキーウに来たという、オレナ・シュリナさん（５３）は「そもそも戦争犯罪者のプーチン（露大統領）を赤じゅうたんで迎えるのが間違っている」と会談の開催自体を批判した。「犠牲者は増え続けている。プーチンは今すぐ戦争を止めるべきだ」と目に涙をためて訴えた。

ＩＴエンジニアのオレクサンドル・カルチェンコさん（３７）は、更に多くの人命が失われるのを避けるため、「現在の戦線での戦闘の凍結が最善策だ」と話す。「ロシアの支配地域の扱いはその後で交渉すればいい」とし、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領とプーチン氏の会談による事態打開が必要だと強調した。