夫と突然の死別後、第2子を出産。産んだ瞬間に思った「また会えた」【ママリ】

当たり前のように過ぎていく平凡な毎日が、実は一番幸せなのかもしれません。この漫画はある女性が突然夫を失ったときのことを、西山ともこさんが漫画化したエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『また会えた』第5話をごらんください。

夫の葬儀が終わり、もう会えないのだと実感しひどく落ち込んでいた西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさん。そんな中、第二子の出産に挑みます。第一子の出産時は「やっと会えた」と感じたフォロワーさんですが、第二子誕生と同時に芽生えた感情とはいったい…。

©nishiyama_tomoko07

息子の顔を見た途端、夫の顔を思い出し「また会えた」と感じたフォロワーさん。天国の夫が応援してくれ、誕生の喜びを分かち合えたと思えたからでしょうか。



かわいい子どもたちに囲まれながら新たな生活を送るフォロワーさん。これからもフォロワーさん家族が心穏やかに、幸せな日々を過ごしていけますように。

