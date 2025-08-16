好き＆行ってみたい「岡山県の道の駅」ランキング！ 2位「笠岡ベイファーム」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふらりと立ち寄れば、その土地ならではの魅力や味覚に出会える「道の駅」。絶景やご当地グルメ、ユニークな体験など、訪れる理由は人それぞれです。そんな中で多くの人が「一度は行ってみたい！」と心惹かれたスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岡山県の道の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「瀬戸内海を眺めながらぼーっとできそうだからです」（40代女性／青森県）、「朝日100選に選ばれた絶景が見たいから」（40代女性／新潟県）、「瀬戸内海を一望できる高台に位置し、遊園地やゴーカートもある珍しい道の駅」（60代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者からは「美しい花畑を見ることができるから」（40代女性／愛媛県）、「隣接したエリアで、夏はひまわり、秋はコスモスって、四季折々の花畑が出現するらしい。道の駅には野菜ソムリエがいるんだって」（40代女性／長崎県）、「特産の桃やイチジクを食べたい」（50代男性／徳島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「雄大な高原の景色を楽しめる立地で、乳製品やジャージー牛を使ったグルメが魅力です。自然を感じながら休憩や食事ができ、観光やドライブの目的地として訪れたくなります」（20代男性／静岡県）、「ロールケーキが美味しそうなので」（30代女性／茨城県）、「高原の美味しいものがたくさんありそうなイメージです！」（40代女性／山口県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
同率2位：一本松展望園（瀬戸内市）／28票瀬戸内市にある「一本松展望園」は、瀬戸内海の多島美を一望できる絶景スポットを備えた道の駅です。展望台からは晴れた日に四国まで望め、訪れるたびに違った海景色を楽しめます。園内では地元食材を生かした軽食やお土産も充実しており、景観と味覚の両方で瀬戸内らしさを体感できる場所です。
同率2位：笠岡ベイファーム（笠岡市）／28票笠岡市の「笠岡ベイファーム」は、広大な花畑が一年を通じて訪れる人を魅了する道の駅です。春の菜の花、夏のひまわり、秋のコスモスなど、季節ごとに変わる色彩豊かな景色が楽しめ、写真スポットとしても人気です。地元の農産物直売所では新鮮な野菜や果物が揃い、季節の恵みをその場で感じられるのも魅力のひとつです。
1位：蒜山高原（真庭市）／33票真庭市の「蒜山高原」は、西日本屈指の高原リゾート地に位置し、爽やかな空気と四季折々の自然を満喫できる道の駅です。特産のジャージー牛乳を使ったソフトクリームや乳製品は訪問者に大人気で、グルメと景観の両方を楽しめます。サイクリングやハイキングの拠点としても知られ、アクティブ派からの支持も厚いスポットです。高原ならではの開放感と味覚がそろった魅力的な場所です。
