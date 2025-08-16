【体験から学ぶ】猛暑、台風、ゲリラ豪雨……真夏の災害、どう備える？
最近の夏は、本当に油断できません。猛暑に加えて、台風やゲリラ豪雨による自然災害が重なり、一歩間違えれば命に関わる事態になりかねません。
実際に私自身、ある年9月の猛暑日に停電を経験しました。エアコンや照明はもちろん、水道まで止まったマンションもありました。冷凍庫の食品は、アイスを筆頭に肉も魚も一斉に溶け始めるという非常事態。冷房が使えない暑さの中、冷凍庫や冷蔵庫の中身をなんとかしようと、ご近所と連携して調理や分配をしたことは忘れられません。
そんな体験を経て、日ごろの生活の延長でできる防災対策を改めて考えるようになりました。今回は、誰にでもできるちょっとした備えをご紹介します。
そんなとき、家にあるレジ袋やごみ袋で代用する「簡易水嚢」が役立つといいます。丈夫なビニール袋を重ねて水を入れるだけでも、立派な防水壁になりますよ。
教訓：普段から大きくて丈夫なビニール袋を備えておくと安心！
教訓：自分が住んでいる市区町村の防災ページはブックマークしておこう！
教訓：スマホやデジタルカメラは奥にしまい込まず、非常時にもすぐ取り出せるように
後でふと、調理済みのものが多ければもっと楽だったかなと思いました。BBQのように楽しめればいいのですが、真夏で熱中症リスクもある中、現実はなかなか厳しかったです。
教訓：
保冷剤はあるだけ冷凍庫に入れて凍らせておく
冷凍庫は「満タン」のほうが保冷力が長持ちする
調理済みの料理を適量冷凍しておくのも一案
教訓：
冷凍庫に凍らせたアクエリアスなども常備していると◎
カフェイン入りの飲料は利尿作用があるので避ける
教訓：
モバイルバッテリーは常に満充電で
カセットガスは数本多めに備蓄しておく
小型LEDライトも必須アイテム！
最後に ― 防災は「日常の中でちょっと気にする」がカギあのときは、「まさか自分がこんな目に……」という気持ちでいっぱいでした。でも実際は、いつ誰が被災者になってもおかしくない時代です。防災は特別なことではなくて、普段の暮らしの中で「ちょっとだけ気を付ける」ことの積み重ね。私の体験が、皆さんの備えのヒントになればうれしいです。
