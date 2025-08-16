¡ÖËÜ¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¤Ê¤Ë!?¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë²ò»¶¤«¤é5¥«·î¡Ä¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤Ä¤¤¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×
´ã¶À¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤ë¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥ã¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¤á¤Î¾æ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµµÍüÏÂÌé¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÃÎÅª¤Ê¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¤¿µµÍü¤¯¤ó¡Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ì¥È¥í¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¤Ê¤Ë¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖµµÍüÏÂÌé¤µ¤óËÜ¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£