¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ22ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡Ä¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤¹¤ë46ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄÇÌ¾ÎÓ¸é(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌá¤Ã¤¿ÁÏºî¤ÎÆ»¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆºÊ¤È¤·¤ÆÊâ¤àÆü¾ï¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÇÌ¾¤Î½Ð±é¤Ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¿Í¤ÎÂçÀµ²ò¤ò¸«¤ì¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈþ°Õ¼±¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¤Ë3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÇÌ¾¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿2001Ç¯¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÌïµÈ½ßÆó¤µ¤ó(µýÇ¯49)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£