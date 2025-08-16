◆明治安田生命Ｊ２リーグ 第２６節 今治２―１富山（１６日、富山県総合運動公園陸上競技場）

カターレ富山は、１―２で９位のＦＣ今治に敗れた。４戦勝ちなしで、順位は１８位と変わらず、降格圏脱出はならなかった。前半に２失点を喫し、前半終了のホイッスルが鳴り響くと、ゴール裏サポーター席からは一斉に大ブーイング。お盆休みで６４２８人と観客も多かったが、前半終了直前には誰もいないエリアにクロスを上げるなど、かみ合わないプレーにサポーターの不満も爆発してしまった。安達亮監督は「最初の２失点が本当にもったいなかった。立ち上がりはうまく攻めたので、先制点が取れれば展開が変わったと思う。相手の時間になったときに耐えられない。チーム、選手個人の強度も足りないのかなと思います」と振り返った。

序盤はパスをつないでチャンスを作るも、その後は相手守備の厳しいプレッシャーでボールをキープできない場面が続いた。そして相手の早い攻撃に対応できずに前半２２分に先制を許すと、同アディショナルタイムにはＣＫの流れから追加点を許した。後半２分には相手ＭＦがレッドカードで一発退場。引いた相手に猛攻を見せ、後半アディショナルタイムにＤＦ實藤友紀（３６）が１ゴールを決めたが、追いつくことは出来なかった。

４試合連続で複数失点を喫した。シュート数は１２対１１、ＣＫ数は１２対３と上回ったが、相手ＧＫの好セーブで阻止される場面も多かった。得点力不足は深刻で、ゴール数は通算２６試合でリーグ最少タイの２２得点。今月７日にはＪ１横浜ＦＣからＦＷ小川慶治朗（３３）、１２日にはＪ１福岡からＦＷ前田一翔（１９）が加入したが、この日はベンチ入りなし。安達監督は「２人とも元気に練習している。チャンスがあれば、試合に出られる状況です」と話した。

今治は１０人でリードを守り抜き、試合後のサポーター席は大きく盛り上がった。富山のゴール裏ではブーイングも飛び交ったが、最後は力強い激励の言葉と拍手で選手たちを見送った。指揮官は「数字的に残留争いから免れることはなくなってきた。最後の１試合まで、残留するためにやり抜くしかない。覚悟を決めてやっていきたい」と前を向いた。（中田 康博）

○…４連勝を飾ったＦＣ今治の倉石圭二監督は「退場者を出して、思うようなゲームコントロールが出来なかったが、主体性を持って粘り強く守ってくれた。１人が１・１倍頑張ったのは評価できます」と選手たちの奮闘をねぎらった。