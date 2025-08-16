◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節 鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）

鹿島は追いつく意地こそ見せたものの、勝ち点１にとどまり、公式戦５連勝を逃した。勝利した京都にかわされ、１節で首位陥落となった。

＊ ＊ ＊

序盤から敵陣でボールを奪うシーンこそあったものの、決定機につなげられずモヤモヤ感が漂う内容に。スコアレスで前半を終えたが、後半５分に先制点を献上した。

同１０分に３枚替えを行うも、投入直後の松村優太がピッチを離れなければならない時間帯が長くなったこともあり、停滞が続く。しかし、同１７分のＦＷエウベル、同２４分のＦＷ田川亨介を途中投入で、少しずつ流れを取り戻す。

すると同３９分、田川やエウベルの粘りで相手のスローインを奪ったところから、ＭＦ舩橋佑が豪快なミドルシュートで同点ゴールを挙げた。その後は一進一退の攻防となるも、勝ち点１を分け合う結果となった。

鬼木達監督は「声援を受けて、追いつくことはできた。この勝ち点１を次につなげていかないといけない」と前を向きつつも、自身に矢印を向け、マネジメントの部分を反省。「選手は最後まで頑張ってくれたが、自分のところで勝ち点３を取らせないといけないゲームだった。前半に（失点）０で帰ってきたので、自分でできることはたくさんあった」と悔しさをあらわにした。

勝ち点の積み上げは１にとどまったことで、京都にかわされ首位陥落に。暫定で勝ち点１差の３位柏は、１７日にアウェーで岡山と対戦する。