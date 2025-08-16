鈴木優磨「すごい選手が来てくれた」「僕、彼と絶対合う」鹿島ＦＷエウベルが新天地デビュー、存在感発揮

◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節 鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）

鹿島は追いつく意地こそ見せたものの、１―１のドローで勝ち点１にとどまり、公式戦５連勝を逃した。

＊ ＊ ＊

途中出場で鹿島デビューを飾ったＦＷエウベルが存在感を見せた。

１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が決まった３３歳は、０―１の後半１７分にサポーターの期待を背負いながらピッチへ。相手がエウベル対策で縦を警戒することを確認すると、大外に張ることを“フリ”とし、中央への横移動でチャンスを創出。ポジション取りで相手を困らせ、ボールを受けてからは味方を生かした。

「ゴールを目指していたが、相手の守備がタイトだったので、チャンスを作ることに意識を変えた」と明かしつつ「まだまだ納得はいっていないですね。もっと精度を高めていかないといけない」と振り返った。

それでも鬼木達監督は「簡単にボールを取られないし、（パスが）収まるのは自分たちのサッカーに必要なところ。サイドだけでなく中央でも、非常に効果的なプレーをしてくれた」と高く評価。鈴木優磨も「サイドハーフのお手本。タイミングがすばらしい。すごい選手が来てくれた。僕、彼と絶対合います」と断言した。

３万人が駆けつけたメルカリスタジアムでの鹿島デビューには感慨の表情を浮かべ「サポーターの方々が熱量ある声援を届けてくれて、自分にとっては感動的だった。終盤にタイトルを争う時に、このサポーターのエネルギーが必ず選手の力になると感じた」と大きくうなずいた。