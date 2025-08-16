8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスに、グラドルが潜入調査した。

【画像】「チューしていい？」女性同士の“過激”なプライベートサービス（複数カット）

現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、今回番組では女性同士のプライベートサービスを提供する店舗に注目し、グラビアイドルの石原由希が潜入調査した。

今回、潜入するのは「ディスティニー」で働く超人気セラピスト、ひまりさんの仕事現場だ。ひまりさんは、「事前にお客様の許可もいただいてるので大丈夫です」と快く了承。この日のお客は、週1で通っているという、あいさん（仮名）。潜入調査されることに、「めっちゃ緊張します」とコメントした。

サービスが始まると、石原は「コミュニケーションが多め」「めっちゃ“そっち”の漫画で見るやつだ」と驚きながら実況する。潜入調査後には、「やっぱり女性同士だからこそわかるツボを押さえてた。男性よりも、女性との方が『わかる！わかる！』って、私が熱くなった」との感想を語った。