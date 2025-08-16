彼は私に本気？デート中の“スマホの扱い方”からわかる「あなたの本命度」
デート中、彼がどれくらいスマホを見るか？実はそこに「あなたの本命度」を示すヒントが隠れているものです。そこで今回は、デート中の“スマホの扱い”から読み解く本気度のサインを解説します。
スマホを机に伏せて置く
画面が見えないように机に伏せて置くのは、「あなたに集中している」という意思表示。通知を見て会話が途切れるのを避けたい、本命女性だからこその配慮です。
会話中はスマホに触れない
友達や仕事の連絡よりも、今目の前にいるあなたを優先する。そんな男性の態度は、何よりの本気サインです。たとえ急な着信があっても、「後でかけ直すね」と一言添える男性は、誠実にあなたとの関係を大事にしています。
スマホを使うときは理由を説明する
「写真撮ってもいい？」「ちょっと調べものしてもいい？」など、スマホを使う際に一言断りを入れるのは、女性を不安にさせたくない男性なりの配慮。本命女性には、誤解を避けるための小さな気遣いを自然に出します。
スマホの扱い方は、意外と本気度が表れる部分。あなたとの時間を大切にしようとする姿勢が見えたら、それは“本命サイン”として信じていいポイントですよ。
