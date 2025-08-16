こんなだと浮気されやすくなる。恋愛で「注意したいこと」

男性と交際するといつも浮気されてしまうなら、男性が悪いとは言え、女性側にも何か原因があるのかも。

そこで今回は、「浮気されやすい女性」の特徴を紹介します。

彼氏に依存、彼氏の言いなりになる


彼氏に嫌われたくない気持ちが強くて、彼氏に依存、彼氏の言いなりになりがちな女性は浮気されやすいでしょう。

男性の中には「彼女が何も言わないし、まあいいか」と考えて、浮気に限らず彼女が嫌がることを平気でする人も。

なので、彼氏に頼らず自分で決断できることをアピールしたり、彼氏にされて嫌なことはハッキリ「NO」を言うことを意識して、自立した強い姿勢を示すことが大切です。

彼氏以外の男性との交友関係が続いている


彼氏ができても、彼氏以外の男性との交友関係を変わらず続けている女性も浮気されやすい傾向があります。

特定の男友達と２人きりで出かけたり、長電話をしたりしていれば、当然のように浮気や二股を疑ってくる彼氏もいるでしょう。

男性もやはり一途に愛されたいという想いを持っているので、自分に愛情を一心に注いでくれる女性に惹かれてしまうものです。

浮気をする男性が悪いというのは大前提ですが、今回紹介したポイントを改善するだけでも男性に浮気される心配が軽減されるはずなので、ぜひ意識してみてくださいね。

