これが関係悪化の原因。彼氏から雑に扱われる女性が“やりがちなこと”
恋愛では“相手の態度”が心地よさを左右するもの。なので、「彼の態度が冷たい…」「なんだか雑に扱われてる気がする」と言った違和感は、そのままにしないようにしましょう。そこで今回は、彼氏から雑に扱われる女性が“やりがちなこと”を紹介します。
尽くしすぎる
気遣いは恋愛を長続きさせる潤滑油ですが、度を超えると逆効果。過剰に尽くしてしまえば、彼氏に“義務感”や“窮屈さ”を与えてしまうでしょう。もちろん彼氏のことを思っての行動でしょうが、徐々にありがたみは薄れ、彼氏には負担感しか残りません。
意思表示を全然しない
デートや予定の話で「どこでもいい」「なんでもいい」と答えていませんか？これも彼氏に気遣っているつもりかも知れませんが、意思表示をしないでいると、結局は“後回し”にされやすくなっていきます。
自分本位な言動＆身だしなみの手抜き
自己中心的な発言や、身だしなみの手抜きは、「人も物も大切にできない人」というイメージを彼氏に与えます。TPOを意識した立ち振る舞い、服装、小物ケアを日頃から意識しましょう。
尽くしすぎず、自分の意見をきちんと伝え、立ち振る舞いや身だしなみに意識を向ける。これらの積み重ねが、彼氏から大切にされる第一歩なのですよ。
🌼間違いなく愛され体質。 彼氏が「ベタ惚れ」になってしまう女性とは