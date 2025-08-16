理解不能だよ…。男性が自分の彼女に「信用できない」と感じる瞬間
彼氏のことを好きすぎるあまり、彼氏に余計なことをしていませんか？
でも、それが男性からの信用を落とす原因になることも。
そこで今回は、男性が自分の彼女に「信用できない」と感じる瞬間を紹介します。
財布やスマホを勝手に見ようとする
たとえ恋人関係であっても、財布やスマホを勝手に見ようとするのは行き過ぎです。
「やましいことがないなら見てもOKなはず」という言い分があったとしても、その行動は「私はあなたのことを信用していない」と言っているのと同じ。
何かと浮気を疑うような言動をしてしまう
男性は彼女から自分の行動やスケジュールについて根掘り葉掘り聞かれるのを嫌がります。
それは隠しごとがあるからではなく、単純にめんどくさかったり、「浮気を疑われているのかな？」と感じてしまうから。
それに彼氏の浮気を疑う行動を必要以上にしてしまうと、男性も彼女に対して「逆に浮気しているのでは？」「彼女にも何かやましいことがあるのかな？」などと疑心暗鬼になってしまうこともあり、信頼関係はどんどん崩れていくでしょう。
今回紹介した行動をしたところで、自分にも彼氏にも何もいいことがないので、絶対にやめてくださいね。
