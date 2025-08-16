別れを防ぐために見極めたい。彼氏の心が離れてきた「サイン」
彼氏の態度が急に冷たくなった経験はありませんか？実は、別れを考えている男性は、無意識のうちに特定の行動を取り始めるもの。そこで今回は、彼氏の心が離れてきた時に見られる「サイン」を紹介します。
返信が遅く、内容が浅くなる
以前は即返信だったLINEが、半日以上未読のまま放置。やっと返ってきたと思えば、「うん」「そうなんだ」など、感情が見えない短文ばかり。これは、あなたとの会話に時間や労力を割く優先度が下がっている証拠です。
あなたより“他の人”を優先するようになる
デートの約束をしていたのに、友人からの誘いであっさり予定変更。以前は「君が一番」だったのに、他の人や趣味を優先する場面が増えていくでしょう。優先順位の変化は、恋心が冷めたことを示す大きなサインです。
行動が不自然にアクティブに
急に飲み会や外出が増える、SNSの投稿頻度が上がるなど、交友関係が活発になるのも別れのサインの可能性アリ。彼女との時間を減らし、別の人との交流や新しい出会いを求め始めているのでしょう。
彼氏の言動の変化は、恋の終わりを告げるアラートかも。別れを回避するために努力するにせよ、新たな道を選ぶにせよ、重要なのは、彼氏と冷静に話し合った上で、あなたが主体的に決断することですよ。
