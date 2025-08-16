浮気がきっかけで彼女と別れた人は、あとから「やっぱり彼女が一番だった……」と悔やむパターンが多いようです。付き合っているときにそのことをわかっていたら、浮気なんてしなかったはずなのに、時すでに遅しですよね。今回は、浮気常習犯の男性が後悔している話をご紹介いたします。

浮気を許してもらえて調子に乗った

「浮気が彼女にバレたとき、別れを告げられるかと思っていたら『許すよ』『誰にでも間違えちゃうことってあるでしょ？』『その子のことを好きだったわけじゃないなら許すよ！』と言われて、予想外すぎてびっくり。それで反省すればよかったけど、なにをしても許してくれると思い、浮気は続行。さらに他の女の子とも浮気をし、遊びまくっていました。そして3か月後、再び浮気がバレたとき、今回も許してくれると思ったら、彼女が豹変。ブチ切れて別れを告げられました……。今思うことは、本命はやっぱり彼女だったし、もう一度やり直したいと思っています」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 彼女のやさしさに甘えすぎてしまったのでしょう。一度浮気を許すと、調子に乗って何度も繰り返す可能性が高いので、都合のいい女になりたくなければ厳しくジャッジするのが一番です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。