スルー厳禁です。彼氏＆旦那として「大当たりな男性」に見られる共通点
人それぞれ男性の好みはありますが、彼氏＆旦那として「大当たりな男性」を捕まえることは人生にプラスに働きます。そこで今回はそんな男性に見られる共通点を紹介。ピタッと当てはまる男性をスルーしないためにも、ぜひチェックしてみてください。
｜他の人のことを優先できる
「あの人のためになるなら」「放っておけない」のように、他の人のことを優先できる男性は思いやりや優しさ、気遣いすべて兼ね備えています。
｜見返りを求めない
「これしてあげるから、その代わりに…」と言われて「私のためにしてくれてる」と思ってはいけません。たとえ優しくしてもらえたとしても、同時に見返りを求めてくるなら純粋な優しさとは言えないからです。
本当に心から優しい男性は、見返りを求めずに行動してくれます。そんな男性と恋愛すれば、幸せを実感できることが多いでしょう。
｜有言実行
浮気性な男性も遊んでいる男性も、言葉では「好き」「君が一番」と言うでしょう。でも、その言葉と行動が伴っていなければなりません。
実際に「時間を割いて会いに来る」「小さな約束を果たしてくれる」といったように、言ったことを行動で示してくれる男性こそ優良物件。しっかり有言実行型の男性かを見極めるようにしましょう。
｜女性への理想があまりない
「こういう女性がいい」という理想を持っていたり、「女ならこうあるべき」という考えを持っていたりなど、そういう男性との恋愛は窮屈なもの。そんな男性と恋愛すれば、あなたらしさを失うことになりかねません。
なので、「好きになった女性がタイプの女性」と公言するような、女性に対して過度な理想を持っていない男性は優良物件と言えます。
今回挙げたポイントに当てはまる男性と恋愛＆結婚すれば、常に幸せを実感できるはず。もし、そんな男性が身近にいるなら、幸せを掴むチャンスですよ。
