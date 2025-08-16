Re:nameが、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを発表した。

Re:nameは2016年3月25日に、当時16歳だった現メンバー3人で結成。今回、“SIXTEEN + TEN”プロジェクトと題し、結成10年を迎える2026年の2つのツアースケジュールを解禁した。

まずTWO MAN SERIESとして、2026年1月24日に大阪、2月13日に東京でツーマンライブを開催、そしてONE MAN SERIESとして、5月23日に大阪、5月30日に東京、6月14日に名古屋でワンマンライブを開催する。

現時点では場所と日程だけが発表されており、会場や詳細は追ってアナウンスされる。そして、結成10周年記念日となる3月25日にも何かあるようだ。

＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞

TWO MAN SERIES

2026年1月24日（土）大阪

2026年2月13日（金）東京 ONE MAN SERIES

2026年5月23日（土）大阪

2026年5月30日（土）東京

2026年6月14日（日）名古屋 ※詳細後日

配信アルバム『GENIUS FOOL (DELUXE)』

2025年8月10日(日)リリース

https://lnk.to/rename_geniusfool_deluxe 収録曲

M1. wake up, baby (intro)

M2. BABY BOY

M3. Vague(feat.可不)

M4. Living Fool

M5. Magic Hour

M6. 24/7

M7. Saturday,Sunday.

M8. gen!us

M9. Donut Song

M10. sorry my bad 🙁

M11. dive in (interlude)

M12. TOY

M13. Not a Love Song

M14. Happy End Roll

M15. Light (Genius ver.)

M16. Vague (Kafuver.)