Re:name、結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクト発動。TWO MAN SERIES＆ONE MAN SERIESツアー開催
Re:nameが、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを発表した。
Re:nameは2016年3月25日に、当時16歳だった現メンバー3人で結成。今回、“SIXTEEN + TEN”プロジェクトと題し、結成10年を迎える2026年の2つのツアースケジュールを解禁した。
まずTWO MAN SERIESとして、2026年1月24日に大阪、2月13日に東京でツーマンライブを開催、そしてONE MAN SERIESとして、5月23日に大阪、5月30日に東京、6月14日に名古屋でワンマンライブを開催する。
現時点では場所と日程だけが発表されており、会場や詳細は追ってアナウンスされる。そして、結成10周年記念日となる3月25日にも何かあるようだ。
＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
TWO MAN SERIES
2026年1月24日（土）大阪
2026年2月13日（金）東京
ONE MAN SERIES
2026年5月23日（土）大阪
2026年5月30日（土）東京
2026年6月14日（日）名古屋
※詳細後日
配信アルバム『GENIUS FOOL (DELUXE)』
2025年8月10日(日)リリース
https://lnk.to/rename_geniusfool_deluxe
収録曲
M1. wake up, baby (intro)
M2. BABY BOY
M3. Vague(feat.可不)
M4. Living Fool
M5. Magic Hour
M6. 24/7
M7. Saturday,Sunday.
M8. gen!us
M9. Donut Song
M10. sorry my bad 🙁
M11. dive in (interlude)
M12. TOY
M13. Not a Love Song
M14. Happy End Roll
M15. Light (Genius ver.)
M16. Vague (Kafuver.)
関連リンク
◆Re:name オフィシャルサイト
◆Re:name オフィシャルX
◆Re:name オフィシャルInstagram
◆Re:name オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Re:name オフィシャルTikTok