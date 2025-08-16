BE:FIRST、プレデビューから1461日の軌跡を繋いだ最新曲「空」の映像を公開
BE:FIRSTが、プレデビューから1461日の軌跡を繋いだ最新曲「空」の映像を公開した。
BE:FIRSTの「空」は、「第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部」の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIが「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して“大丈夫”と伝えたい」という想いを込めた一曲だ。
今回公開された映像は、プレデビュー4周年を記念し、4年間=1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ内容となっている。BE:FIRSTが一歩ずつ歩みを進める姿と“変わらない空はない、大丈夫”と歌う「空」がリンクしたエモーショナルな映像だ。
「空」は9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされる。
ニューシングル「空」
2025年9月17日（水）発売
＜CD収録内容＞（全品番共通）収録曲順未定
1.空
第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /
NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）
2.タイトル未定
3.BLUE
サントリー生ビール タイアップソング
4.Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜
◾️LIVE盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61586/B
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61587/B
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-61586/B・AVCD-61587/B）
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
映像提供：rockin’on japan
【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】
◾️MV盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61588/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61589/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-61588/B・ AVCD-61589/B）
1.空 -Music Video-
2.空 -Behind The Scenes-
3.タイトル未定1 -Music Video-
4.タイトル未定1 -Behind The Scenes-
◾️CD盤
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61590
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVC1-61591/B
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVC1-61592/B
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
1.空 -Music Video-
2.空 -Music Video Director’s Cut-
3.空 -Behind The Scenes-
4.タイトル未定1 -Music Video-
5.タイトル未定1 -Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
映像提供：rockin’on japan
【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61593
価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : チャーム付オーロラストラップ(オリジナル集合トレーディングカード付き)
『BE:ST』
2025/10/29（水）
レーベル : B-ME
・CD収録内容（全品番共通）
CD_01 Mood
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.タイトル未定1
13.タイトル未定2
Bonus Track
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
【AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・映像収録内容
（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.タイトル未定1 -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
【AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
【AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
・映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
［Music Video］
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.タイトル未定1 -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
［LIVE］
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
［Behind The Scenes］
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・”BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・タイトル未定2 -Behind The Scenes-
・タイトル未定3 -Behind The Scenes-
［LIVE BE:ST］
Selected by BESTY
BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画
「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》を実施いたします。
BE:FIRSTと共に歩んできたBESTYの皆さんと、
これまで一緒に積み重ねてきたたくさんの思い出を、改めて振り返り、分かち合いたい。
そんな想いから、今回の投票を企画しました。
これまでにパッケージ化された公演映像の中から（全147曲）
あなたにとっての“BE:ST1”をぜひ教えてください。
選ばれた楽曲は、BMSG MUSIC SHOP限定盤にて【映像収録】予定です。
【投票対象公演】
・”FIRST” One Man Show -We All Gifted.- 2021.11.5 in TACHIKAWA STAGE GARDEN
・THE FIRST FINAL in 2022.1.29-30 in PIA ARENA MM ※BE:FIRSTブロック
・”Bye-Good-Bye” One-day One Man Show 2022.4.24 in Tokyo Garden Theater
・BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26-27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium
・BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
・BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan” 2024.3.3 in TOKYO DOME
・BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE” 2025.1.9 in TOKYO DOME
・BMSG FES’22 2022.9.17-18 in Fuji-Q Highland Conifer Forest
・BMSG FES’23 2023.9.23-24 in Tokyo Metropolitan Gymnasium
・BMSG FES’24 2024.9.21-23 in K-Arena Yokohama
【投票受付期間】
2025年8月16日（土）〜8月22日（金）
※同一楽曲への複数投票は無効となります。ご注意ください。
あなたの「BE:ST」が、BE:FIRSTの「BE:ST」に。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
詳細はファンクラブページをご覧ください。
こちらの投票企画に参加される方はファンクラブへのご入会をお願い致します。
BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」
https://bmsg.shop/pages/befirst-fc-members/
【特殊商品(スマプラ対応)】初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。
A賞：W購入者限定上映会1
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル
応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/
アナログレコード「BE:1」「2:BE」
発売日：2025/10/29（水）
レーベル : B-ME
▼予約・購入
https://bmsg-music-shop.com/collections/befirst_vinyl
【完全受注生産限定盤】
12inch LP 2枚組 重量盤カラーヴァイナル仕様
受注期間：2025/8/16(土) 〜 2025/8/24(日) 23:59
価格：\7,000(税抜)
1st AL「BE:1」
品番：AVJ1-63754
DISC1
【SIDE A】
1.BF is…
2.Gifted.
3.Scream
4.Moment
【SIDE B】
1.Be Free
2.Softly
3.Betrayal Game
4.Milli-Billi
DISC2
【SIDE C】
1.Spin!
2.Move On
3.Brave Generation
4.Grateful Pain
【SIDE D】
1.Shining One (Re-recorded)
2.Message
3.Bye-Good-Bye
2nd AL「2:BE」
品番：AVJ1-63756
DISC1
【SIDE A】
1.Slogan
2.Masterplan
3.Boom Boom Back
4.Guilty
【SIDE B】
1.Sapphire
2.Smile Again
3.Grow Up
4.Metamorphose
DISC2
【SIDE C】
1.Genesis
2.Selfish
3.Bump Around
4.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
【SIDE D】
1.BE:0 -interlude-
2.Glorious
3.Blissful
4.Mainstream
