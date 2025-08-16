小顔見えも洒落感も一気に更新。大人の【最旬ショートヘア】は“顔型”で選ぶのが正解
ヘアスタイルを変えるなら、やっぱり今季はショートヘアが本命。耳掛けや襟足の抜け感で、小顔効果やスタイリング時間の短縮も狙えます。そしてキーとなるのが“顔型別の設計”。そこで今回は、前髪の長さ、顔周りのレイヤー、量感の置き方に注目して、“顔型”別に大人世代に似合う【最旬ショートヘア】を紹介します。
🌼人気美容師が本気で推す！今シーズン、大人世代に似合う【アカ抜けショートヘア】３選
丸顔さん：縦ラインを強調できる“ハンサムショート×長め前髪”
丸顔さんは“縦を足す”が合言葉。前髪は目尻にかかる長さのサイドバングで斜めラインを演出し、トップはふんわりレイヤーで高さを出しましょう。また、襟足はタイトに締めてひし形シルエットに。なお、寒色寄り（アッシュ/グレージュ）の細ハイライトを顔周りに散らすと、輪郭がキュッと引き締まって見えます。
面長さん：横幅を補う“マッシュショート×やわ前髪”
四角顔（ベース型）さん：角をぼかす“レイヤーショート×エアリー質感”
四角顔（ベース型）さんは、エラの角を“丸く見せる”のがカギ。顎ラインに段差を入れたレイヤーショートで動きを出し、顔周りに長めのフェイスフレーミングを残して、輪郭の直線部分をカバーしましょう。スタイリングはヘアオイル：バーム＝１：１で束感を作り、毛先を内外にランダムに散らすのがコツです。
２つの共通ルールで“似合う”が長持ち
いずれの顔型であっても、下記２つの共通ルールを押さえれば失敗知らず。
・前髪は“目尻〜頬骨”に触れる長さをどこかに残す
・襟足はタイト、トップはふんわりでひし形シルエットに仕上げる
ぜひ顔型にマッチしたデザインで、今の顔立ちをいちばん素敵に見せる“最旬ショートヘア”へのアップデートを叶えてくださいね。＜image出典：instagram（@kasumi_ezure）＞