¡Ú¥Î¥¢¡Û¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÇÔËÌ¤âà¾å¤«¤éá¥¨¡¼¥ë¡ÖOZAWA¡Ä¤ªÁ°¡¢¤¼¤Ã¤Æ¤¨¶¯¤¯¤Ê¤ì¤è¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Îà°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºßá¤³¤È¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢Á°£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¼«¿È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë³¤³°±óÀ¬¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤Ï¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÁ¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯£±·î¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤â³«»ÏÁá¡¹¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò´Ý¤á¹þ¤à¤Ê¤ÉìÅÍß¤Ë¾¡Íø¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥ë¥È¥¥Ã¥¯¤ä¶âÅª¡¢Æ¬ÆÍ¤¤Ê¤É¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¾åÈ¾¿ÈÍç¤È¤Ê¤ê¡¢µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ê¤É¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¥¨¥Ã¥¸¤«¤é£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¡ÖËÍ¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤Ï¡¢Âç¤Î»ú¤Î¤Þ¤Þ¡Ö£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ä¡£¤ªÁ°¡¢¤¼¤Ã¤Æ¤¨¶¯¤¯¤Ê¤ì¤è¡Ä¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Í¤¨¤«¤é¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£Ô£²£Ë£Ø¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤¾¡£´èÄ¥¤ì¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£