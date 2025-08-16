タイプではないのに…。女性が「自然と惹かれてしまう男性」の特徴
見た目は好みではなくても、なぜか好きになってしまった男性っていませんか？ そこで今回は、女性が「自然と惹かれてしまう男性」の特徴を紹介。彼こそ生粋のモテ男なのかもしれません。
｜短くても２人で過ごす時間を作ろうとする
どんなに仕事や勉強が忙しかったとしても、好きな女性のためならとなんとか時間を作ろうとする男性。たとえ短い時間であっても好きな女性と２人で過ごす時間が欲しいという証拠です。そんな男性からは、女性のことを大切にしたいという想いがビシビシ伝わってきます。
｜ヤキモチを焼いてくれる
好きな女性が他の男性と仲良く話していたり、なかなか構ってくれなかったりすると、急に不機嫌になったり、その場から離れようとしたりとヤキモチを焼くのも特徴。適度にヤキモチを焼いていることを態度に出すことで、好きな女性に対して一途さをアピールしています。
｜記念日を大切にしてくれる
記念日を大切にするのも特徴です。◯周年記念日やクリスマス、誕生日など、記念日ごとにプレゼントをくれたり、２人きりで過ごす時間を作ろうとしたりなど、あらゆる努力をしてくれます。
｜秘密を作らない
誰もが秘密や自分の領域を持っているものですが、家族関係や友人関係、行きつけのお店やスポットなどを明け透けにするのも特徴です。なんでもオープンにしてくれるので、女性としても安心して男性の懐に飛び込みやすいでしょう。
このように一途さがあって、女性に不安を一切与えることもないのが「なぜか惹かれてしまう男性」の特徴と言えます。確実に優良物件と言えるので、ぜひ親密な関係を育んでみてくださいね。
